Стокгольм, , 11:02 — REGNUM Смена главы администрации Белого дома не приведёт к улучшению отношения США к строительству трубопровода «Северный поток — 2». Такое мнение высказывают журналисты в статье, опубликованной в шведской газете Svenska Dagbladet.

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Отмечается, что после прихода к власти в Соединённых Штатах демократа Джозефа Байдена противодействие российскому проекту со стороны Вашингтона только усилится.

По мнению журналистов, победа Байдена на выборах главы государства в США может привести к эскалации газовой войны в непосредственной близости от Швеции из-за «Северного потока — 2».

«В январе вступит в должность следующий президент США. Ничто не предвещает, что это как-то изменит американское отношение к «Северному потоку — 2». Скорее наоборот: Джо Байден, если это возможно, даже более жесткий его противник, чем Дональд Трамп», — говорится в статье.

Также авторы напоминают, что ещё будучи вице-президентом, Байден предупреждал, что с трубопроводами по дну Балтийского моря Европа станет ещё более зависимой от российского газа. Также, находясь в правительстве бывшего президента США Барака Обамы, Байден занимал жёсткую позицию против российского проекта и продвигал сжиженный природный газ из США как альтернативу поставкам из России.

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Кроме того, после президентских выборов переходная группа Джо Байдена выступила с заявлением, что избранный президент будет «продолжать укреплять энергетическую независимость Европы» и что он считает «Северный поток — 2» «в принципе плохой идеей».

Как сообщало ИА REGNUM, проект газопровода «Северный поток — 2» столкнулся с серьёзными сложностями из-за угроз США санкциями всем компаниям, которые в нём участвуют. Это привело к тому, что строительство газопровода притормозилось примерно на год. Сейчас строительство возобновилось, но угроза санкций сохраняется. 15 января 2021 года работы по укладке трубопровода планируется возобновить в водах Дании.