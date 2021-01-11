Джакарта, , 10:36 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо согласился продлить запрет на въезд в страну иностранных граждан до 25 января 2021 года, сообщает CNN Indonesia.

Ранее правительство Индонезии запретило въезд в страну всем иностранным гражданам в период с 1 по 14 января 2021 года.

Известно, что власти Индонезии ужесточило ограничения на общественную деятельность в стране в период с 11 по 25 января 2021 года.

Министр-координатор по экономическим вопросам Аирлангга Хартарто заявил, что ограничения важны, потому что число инфицированных COVID-19 продолжает расти после празднований Рождества и Нового года. По его словам, необходимо приложить усилия, чтобы снизить скорость распространения коронавируса.

По состоянию на 10 января 2021 года в Индонезии выявлено 828 026 носителей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Китая Ван И посетит с рабочим визитом Индонезию и ещё три государства Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в период с 11 по 16 января 2021 года.

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