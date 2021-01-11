Варшава, , 10:31 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда направил письмо с соболезнованиями президенту Индонезии Джоко Видо в связи с авиакатастрофой и оползнем на территории страны. Об этом передает Polskie Radio 24.

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Напомним, при крушении пассажирского самолета Boeing 737 погибли 62 человека, а в результате оползня на индонезийском острове Ява погибли по меньшей мере 11 человек.

«С большим сожалением я получил известие об авиакатастрофе в Индонезии, в результате которой погибли более 60 человек. К сожалению, вскоре после этого события я также получил информацию об оползне на острове Ява, в результате которого погибли более 10 человек», — говорится в письме Дуды.

Польский лидер также передал «самые искренние соболезнования семьям и родственникам жертв обеих катастроф». «Уверяю вас, что в эти трудные дни Польша и её жители скорбят и выражают солидарность с индонезийским народом», — подчеркнул он.

Напомним, крушение пассажирского самолета Boeing 737 произошло 9 января во время планового внутреннего рейса по маршруту Джакарта — Понтианак. На следующий день на острове Ява произошел оползень, вызванный проливными дождями, которые обрушились на регион: погибли по меньшей мере 11 человек, до сих пор многие люди числятся пропавшими без вести.