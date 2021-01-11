Вашингтон, , 10:14 — REGNUM Американский художник Дэвид Датуна представил своё видение происходящего в США, где после выборов главы Белого дома сторонники действующего президента страны Дональда Трампа пошли на штурм Капитолия в Вашингтоне. Свою работу — фотографию сломанного американского флага — он опубликовал на своём сайте.

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По сообщению пресс-службы художника, Датуна намерен выставить произведение искусства на продажу за 1 миллион долларов, причем 100% выручки будут направлены американским некоммерческим организациям, работающим над укреплением демократии в стране.

https://www.instagram.com/p/CJuoeM-hHJ6/

«Для меня флаг нации — это больше, чем просто знамя или символ, — поясняет Датуна. — Это живой, дышащий организм, как и любая демократическая нация. Он развивается вместе с обществом и отражает то, кем мы являемся как нация».

По его словам, то, что происходит в настоящее время в столице США, вызывает у него тошнотворное ощущение.

«Погром в Капитолии и то, что мы сейчас наблюдаем, — это не то, чему мы должны учить наших детей, — подчеркнул художник. — Мы тратим миллиарды долларов на построение демократии за рубежом. Но что творится у нас дома! Мы, кажется, забыли наши основные ценности».

Автор работы добавил, что сломанный флаг — это «моментальный снимок» той действительности, в который оказались граждане США. Однако, он уверен, что жители страны не сломлены и то, как будет выглядеть нация завтра, зависит от каждого гражданина США.

«Это просто сигнал к пробуждению», — пояснил художник.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий в Вашингтоне, где обе палаты Конгресса утверждали итоги выборов главы Белого дома. Заседание пришлось прервать, а протестующих из Капитолия долгое время вытесняли американские силовики.

В настоящее время члены палаты представителей настаивают на импичменте Трампа.

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