Вашингтон, 11 января 2021, 10:14 — REGNUM Американский художник Дэвид Датуна представил своё видение происходящего в США, где после выборов главы Белого дома сторонники действующего президента страны Дональда Трампа пошли на штурм Капитолия в Вашингтоне. Свою работу — фотографию сломанного американского флага — он опубликовал на своём сайте.
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По сообщению пресс-службы художника, Датуна намерен выставить произведение искусства на продажу за 1 миллион долларов, причем 100% выручки будут направлены американским некоммерческим организациям, работающим над укреплением демократии в стране.
https://www.instagram.com/p/CJuoeM-hHJ6/
По его словам, то, что происходит в настоящее время в столице США, вызывает у него тошнотворное ощущение.
Автор работы добавил, что сломанный флаг — это «моментальный снимок» той действительности, в который оказались граждане США. Однако, он уверен, что жители страны не сломлены и то, как будет выглядеть нация завтра, зависит от каждого гражданина США.
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Как сообщало ИА REGNUM, 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий в Вашингтоне, где обе палаты Конгресса утверждали итоги выборов главы Белого дома. Заседание пришлось прервать, а протестующих из Капитолия долгое время вытесняли американские силовики.
В настоящее время члены палаты представителей настаивают на импичменте Трампа.
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