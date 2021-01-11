Вашингтон, , 10:16 — REGNUM Ассоциация профессиональных игроков гольфа США (PGA of America) из-за недавнего штурма американского Капитолия сторонниками действующего президента страны Дональда Трампа отказалась проводить один из четырех главных турниров в году на поле, которое принадлежит политику. Об этом 11 января сообщает агентство Associated Press.

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При этом PGA Championship 2022 года должен был быть проведен на территории комплекса в Нью-Джерси, который принадлежит действующему американскому лидеру.

Как заявил глава PGA Джим Ричерсон, правление организации проголосовало за использование варианта расторжения соглашения с комплексом Трампа. Соглашение о проведении турнира на данном поле было заключено в 2014 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что офицер полиции американского Капитолия Ховард Либенгуд, о смерти которого сообщалось накануне, мог покончить жизнь самоубийством.