Джакарта, , 09:57 — REGNUM Министр иностранных дел Китая Ван И посетит с рабочим визитом Индонезию и ещё три государства Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Мьянму, Бруней и Филиппины с 11 по 16 января 2021 года, сообщает Antara.

Известно, что глава МИД Китая прибудет в Мьянму 11 января 2021 года, затем 12 января 2021 года Ван И отправится в Индонезию, где проведет встречу с министром иностранных дел страны Ретно Марсуди и министром-координатором по морским делам и инвестициям Индонезии Лухутом Бинсаром Панджаитаном.

Глава МИД Китая нанесет визит вежливости президенту Индонезии Джоко Видодо в среду, 13 января 2021 года.

Из Джакарты Ван И отправится в Бруней и на Филиппины по приглашению двух министров иностранных дел.

Напомним, глава МИД Китая ранее планировал посетить Индонезию в преддверии празднования 70-летия установления дипломатических отношений между странами в апреле 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса визит был отложен.

Читайте развитие сюжета: Запрет на въезд иностранных граждан в Индонезию продлили до 25 января