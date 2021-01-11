Абакан, , 09:56 — REGNUM Министром культуры Хакасии назначена Светлана Окольникова. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Соответствующее распоряжение глава Хакасии Валентин Коновалов подписал 11 января. Он подчеркнул, что у Окольниковой «есть огромный профессиональный опыт для успешной работы».

Светлана Окольникова родилась 3 декабря 1958 года в хакасском городе Черногорске. В 1979 году окончила Абаканское музучилище, в 1985 году — Абаканский государственный педагогический институт. Начинала свой трудовой путь с должности преподавателя детской музыкальной школы в Саяногорске. Работала преподавателем и директором музшколы в Чукотском автономном округе, затем стала начальником управления культуры администрации Шмидтовского района Чукотского АО.

В 1998—2005 годах руководила Республиканским театром кукол «Сказка» в Хакасии.

Напомним, Светлана Окольникова уже занимала пост министра культуры Хакасии с 2005 по 2017 год. Свое решение уйти в отставку с министерской должности она объяснила желанием отдохнуть. С 2018 года она являлась директором Института искусств ХГУ им. Н. Ф. Катанова.

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Как сообщало ИА REGNUM, до Окольниковой министром культуры Хакасии являлся Леонид Еремин. Он ушёл в отставку в конце ноября 2020 года.

«Уход с поста министра связан с жизненными и семейными обстоятельствами», — уточнили тогда в правительстве региона.