Уфа, , 09:56 — REGNUM Сократить сроки строительства развязки в Уфе на Валиди — Салавата Юлаева поручил правительству Башкирии глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

По его словам, строительство этой развязки осуществляет сильная команда, которая определила сроки возведения объекта в 11 месяцев. Необходимо, чтобы рабочие перешли на круглосуточный режим работы и были сокращены сроки строительства, сообщил Хабиров и отметил, что каждый день сотни тысяч людей будут стоять в заторах на дорогах, а руководство региона соберет много оправданных жалоб от людей.

Хабиров поручил выявить, какие есть возможности для уменьшения негативного эффекта во время ремонта путепровода, в том числе можно изменить график работы учреждений и предприятий.

По его словам, данная ситуация является очень масштабной, поскольку был застопорен главный въезд в Уфу.

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