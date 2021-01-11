Мурманск, , 09:47 — REGNUM Губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил о создании министерства развития Арктики и экономики в структуре регионального правительства. Главной задачей ведомства будет привлечение инвесторов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

«[Министерство — ред.] создается путем слияния двух ведомств — присоединения министерства инвестиций к министерству экономического развития, и возглавит новое министерство Татьяна Русскова, действующий министр экономики Мурманской области», — сказал Чибис.

Кроме того, в правительстве будет создан отдельный комитет по молодежной политике — ранее этим направлением занималось министерство спорта и молодежной политики.

«Наша задача — молодежи и волонтёрству уделять особое внимание. Эта функция выделена из министерства по спорту», — сказал глава региона.

Еще одно изменение — министерство природных ресурсов региона займется регулированием рыбопромышленного комплекса.