Мурманск, 11 января 2021, 09:47 — REGNUM Губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил о создании министерства развития Арктики и экономики в структуре регионального правительства. Главной задачей ведомства будет привлечение инвесторов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Кроме того, в правительстве будет создан отдельный комитет по молодежной политике — ранее этим направлением занималось министерство спорта и молодежной политики.
Еще одно изменение — министерство природных ресурсов региона займется регулированием рыбопромышленного комплекса.