Вашингтон, , 09:42 — REGNUM Внимание общественности от первых ста дней пребывания у власти избранного президента США Джозефа Байдена может отвлечь на себя импичмент действующего главы Белого дома Дональда Трампа, процедуру которого американскому лидеру требуют запустить конгрессмены. Такого развития событий опасаются представители штаба Байдена. Об этом со ссылкой на источники, близкие к штабу демократа, сообщает телекомпания CNN.

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Так, в штабе демократа опасаются того, что «новая администрация может погрязнуть в процедуре импичмента». В этой связи Байден лично и через своих советников ведёт переговоры со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и другими высокопоставленными представителями Демократической партии с тем, чтобы найти компромиссное решение относительно будущего Трампа и найти другие способы, чтобы «наказать его», пишет ТАСС. В частности, предлагается отсрочить вынесение на рассмотрение нижней палаты Конгресса статей для импичмента Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий в Вашингтоне, где обе палаты Конгресса утверждали итоги выборов главы Белого дома. Заседание пришлось прервать, а протестующих из Капитолия долгое время вытесняли американские силовики.

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На фоне мятежей спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выступила за отстранение американского лидера Дональда Трампа от власти. По её словам, если этого не сделают вице-президент и Белый дом, то Конгресс выдвинет импичмент. Сегодня, 11 января, конгрессмены намерены проголосовать за резолюцию с призывом к вице-президенту США Майку Пенсу на основании 25-й поправки к конституции США начать немедленное отстранение президента страны Дональда Трампа от власти.