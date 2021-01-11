Москва, , 09:42 — REGNUM Экс-президент СССР Михаил Горбачёв полагает, что российские власти должны вернуться к переговорам с властями США о недопущении ядерной войны. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Он напомнил об актуальности главного вывода итогов их переговоров в 1985 году с президентом США Рональдом Рейганом.

«Он зафиксирован в совместном заявлении: «Ядерная война недопустима, в ней не может быть победителя. Стороны не будут стремиться к военному превосходству», — сказал Горбачёв.

Экс-президент СССР также подчеркнул, что не так давно РФ предлагала властям США подтвердить данную формулу: «Сейчас приходит новая администрация [президента США Джо Байдена], и стоило бы возобновить это предложение».