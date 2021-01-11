Якутск, , 09:51 — REGNUM Один из известных политиков Якутии, бывший вице-мэр Якутска Владимир Фёдоров высказал мнение о ситуации с отставкой главы столицы республики Сарданы Авксентьевой.

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«Является ли состояние здоровья только предлогом для отставки? Когда мы победили и заходили в мэрию в сентябре 2018 г., город оказался в руках сильной цветущей женщины без каких-либо проблем со здоровьем. И что тут началось! Непрерывные проверки со стороны всех силовых органов, вышибание ключевых команды (посчитайте, сколько раз менялись заместители мэра!), постоянные информационные атаки, публичные оскорбления и инсинуации, завуалированные угрозы… Вынести такое очень сложно даже чисто психологически, особенно когда живёшь делом, переживаешь и принимаешь его близко к сердцу. Я знаю, каково это, поскольку сам постоянно являюсь мишенью атак и угроз. Только у меня было 15 лет, чтобы отрастить толстую кожу», — написал Федоров в соцсетях.

По его мнению, именно давление как на оппозиционного политика, стало причиной ухудшения здоровья и катализатором отставки Сарданы Авксентьевой.

«Непрерывные организованные стрессы кого хочешь до больнички доведут. Причем эти стрессы связаны ведь не столько с хозяйственной деятельностью, хотя город Якутск — то еще хозяйство! — а с политическим выживанием. Сколько энергии и сил уходит просто на то, чтобы гнуть свою линию, когда под тебя постоянно копают, тебе постоянно «тонко намекают», советуют, ставят перед выбором», — пояснил Владимир Фёдоров.

Он призывал якутян не критиковать решение ушедшего мэра, не давить комментариями: «слилась», «оставила город», «попиарилась два года и уходит».

В одном из постов Фёдоров заверил, что «в том или ином качестве» будет участвовать в выборах мэра Якутска.

«Знаю, после сентября 2020 года есть такие, кто списал меня со счетов, но зря. Народ не на пустом месте сочинил пословицу: за одного битого двух небитых дают», — заверил соратник Авксентьевой.

«Ваш выход, самый упёртый политик республики», — написал под постом подписчик.

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Как сообщало ИА REGNUM, обыски в кабинете замглавы Якутска Владимира Фёдорова прошли в мае 2019 года, были связаны с деятельностью его жены, которая является директором компании «Виктория».

Мэр Якутска Сардана Авксентьева сообщила о своей досрочной отставке в первый рабочий день 2021 года. В понедельник 11 января она написала об этом в Instagram. На решение оперативно отреагировал глава республики Айсен Николаев.