Москва, , 09:44 — REGNUM Ушедшая в отставку мэр Якутска Сардана Авксентьева стала яркой звездой не только на политическом небосклоне Якутии, но и всей РФ, считает депутат Государственной думы от республики Федот Тумусов («Справедливая Россия»).

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«Пришли вести о том, что мэр города Якутска добровольно уходит в отставку. Два с половиной года назад в Якутске был продолжен тренд «Справедливой России» — побеждать на выборах глав муниципальных образований представителей «Единой России», — написал депутат на своей странице в Facebook.

Федот Тумусов поблагодарил Сардану Авксентьеву за то, что она сделала для города, для республики, для всех якутян.

«Для любого взрослого человека могут быть вопросы к своему здоровью. Но всё же пожелаем Сардане Владимировне здоровья, счастья в семье. Авксентьева Сардана Владимировна стала яркой звездой не только на политическом небосклоне Якутии, но и всей Российской Федерации. Пусть у неё все сложится хорошо. Ещё не вечер!», — отметил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, собирающаяся в досрочную отставку мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила, чем займётся после ухода с руководящего поста.

11 января она сообщила, что уходит с поста по состоянию здоровья.

На выборах мэра в сентябре 2018 года 40,46% избирателей Якутска проголосовали за директора ПКК «Аэроторгсервис» Сардану Авксентьеву («Партия Возрождения России»). Баллотировавшийся от «Единой России» спикер гордумы Александр Саввинов набрал существенно меньше голосов — 30,96%.