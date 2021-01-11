Нур-Султан, , 09:35 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах президента Киргизии, сообщили 11 ноября в пресс-службе казахстанского лидера.

Токаев считает, что победа Жапарова на выборах свидетельствует о поддержке программы развития Киргизии. Президент Казахстана подтвердил настрой на дальнейшее развитие добрососедских отношений с Киргизией.

Жапаров, в свою очередь, поблагодарил Токаева за поддержку и выразил готовность к укреплению сотрудничества. Глава Казахстана пригласил Жапарова посетить Нур-Султан с официальным визитом.

Ранее ЦИК Киргизии опубликовал предварительные результаты голосования. По состоянию на 5:00 мск за Сардыра Жапарова проголосовали 79,2% избирателей. Данные приведены по итогам электронной системы подсчета, встроенной в урны.

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