Тбилиси, , 09:33 — REGNUM Бывший премьер-министр Грузии, основатель и председатель правящей в стране партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили объявил, что он уходит из политики. Об этом 11 января говорится в письме политика, обнародованном на сайте его партии.

«Я принял решение навсегда покинуть партию и полностью отойти от ее правления. Я покидаю как пост председателя партии, так и саму партию и возвращаюсь к обычной жизни, как это было до 2011 года (когда была организована «Грузинская мечта» — ред.)», — говорится в письме Иванишвили.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября минувшего года экс-премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили на съезде партии «Грузинская мечта» анонсировал свой уход из политики.