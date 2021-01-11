Токио, , 09:13 — REGNUM Оборудование для мобильных систем пятого поколения (5G) китайской корпорации Huawei на американском и британском рынках могут заменить высокотехнологические товары японских корпораций NEC и Fujitsu. В настоящее время правительство Японии ведёт консультации с Вашингтоном и Лондоном о сотрудничестве в этом вопросе. Об этом 11 января сообщает газета Yomiuri.

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Издание отмечает, что общие договорённости о создании условий для более широкого допуска на рынки США и Великобритании оборудования для сетей пятого поколения японских корпораций были достигнуты в ходе консультаций представителей Токио с соответствующими ведомствами США и Великобритании, которые состоялись осенью 2020 года.

В настоящее время Китай на данном рынке занимает 33%. За ним следуют шведский концерн Ericsson и финская Nokia с 25% и 19,9% соответственно. На японские корпорации приходится немногим более 1%.

На какой стадии находятся переговоры и каких договорённостей уже удалось достичь, не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года Федеральная комиссия по связи США признала китайских производителей телекоммуникационного оборудования Huawei и ZTE компаниями, представляющими угрозу национальной безопасности. Это решение означает запрет на использование оборудования этих компаний в проектах, использующих федеральные фонды США.

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Правила также распространяются на американские подразделения японских компаний, а также предприятия из Японии, выполняющие контракты для правительства или военных ведомств США. По данным Nikkei Asian Review, в общей сложности от этого запрета пострадает не менее 800 японских компаний.

Ранее минторг США внёс Huawei в чёрный список из-за угрозы национальной безопасности.

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