Москва, , 09:19 — REGNUM Серьёзные выводы нужно сделать российским властям после блокировки американскими сетевыми гигантами аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа в социальных сетях. Об этом председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков написал в своём телеграм-канале.

Трамп и Твиттер Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Бунт сторонников Трампа в Вашингтоне и его последствия — все новости»

Он отметил, что инцидент с блокировкой страниц Трампа показал, как будут действовать владельцы соцсетей в условиях политического кризиса, в том числе за пределами Соединённых Штатов. В этой связи, добавил Пушков, «будем делать серьёзные выводы».

«Квазитотальная зависимость от зарубежных интернет-платформ несовместима с суверенитетом страны», — подчеркнул сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация социальной сети Twitter заморозила учетную запись Трампа, объяснив это «риском дальнейшего подстрекательства к насилию».

Читайте также: Трамп намерен выступить с критикой блокировки своих аккаунтов в соцсетях