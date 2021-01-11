Нью-Дели, , 09:12 — REGNUM В конце января в Россию направится первая группа военных специалистов и военнослужащих из Индии в количестве 100 человек для того, чтобы обучаться эксплуатации и боевому применению российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф». Об этом 11 января сообщает газета The Times of India со ссылкой на индийское минобороны.

«В преддверии поставок С-400, которые начнутся в сентябре-октябре, большая группа представителей вооруженных сил (ВС) Индии в последнюю неделю января будет направлена в Россию для обучения работе и обслуживанию комплексов С-400», — приводит газета слова представителя оборонного ведомства Индии.

Также он указал, что вторая группа индийских военных и специалистов для обучения будет направлена в Россию через несколько месяцев.

При этом представитель индийского минобороны уточнил, что первый полковой комплекс ЗРС С-400 должен быть принят на вооружение ВС Индии в конце 2021 года или в начале 2022 года, полностью контракт с Россией о поставках С-400 будет выполнен к 2025 году.

Кроме того, он подчеркнул, что российские ракеты «Триумф» «произведут революцию в системе ПВО Индии, они будут дислоцированы в западном, северном и восточном регионах Индии, учитывая угрозы как со стороны Китая, так и Пакистана».

Как сообщало ИА REGNUM, контракт на поставку пяти российских полковых комплексов ЗРС С-400 «Триумф» стоимостью 5,43 млрд долларов был заключен во время визита президента России Владимира Путина в Индию в октябре 2018 года.