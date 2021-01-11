Москва, , 09:04 — REGNUM В Киргизии прошедшие 10 января выборы президента были открытыми и конкурентными, сообщил генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Норов.

«Миссией наблюдателей ШОС … не отмечены нарушения норм действующего законодательства. Выборы состоялись в атмосфере открытости и прозрачности», — сказал Норов в ходе видеоконференции с участием наблюдателей миссии от международной организации.

Норов добавил, что досрочные выборы и референдум в Киргизии проведены в соответствии с действующим законодательством и принятыми республикой международными обязательствами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава миссии наблюдателей СНГ Василий Волков заявил, что на выборах президента Киргизии наблюдатели от стран СНГ отметили немногочисленные нарушения, которые не могли оказать влияние на конечный результат голосования.

По предварительным данным, за кандидата Садыра Жапарова проголосовали более 1,117 миллиона человек, или 79,2% избирателей. В один день с досрочными президентскими выборами в стране прошёл референдум, на котором определялась форма правления.

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