Бужумбура, , 09:07 — REGNUM С 11 января морские и сухопутные границы Бурунди будут закрыты из-за угрозы распространения коронавируса, передает RFI Kiswahili со ссылкой на постановление министра безопасности Бурунди Герваиса Ндиракобука.

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По информации журналистов радиостанции, наряду с закрытием границ будет также введен обязательный семидневный карантин для прибывающих в страну воздушным транспортном. В случае обнаружения у прибывших заражения коронавирусом их отправят в специально оборудованный госпиталь, лечение в котором придется оплачивать за свой счет.

Данное решение было принято на фоне резкого увеличения числа случаев заражения коронавирусом в стране, сообщил министр. За два дня на прошлой неделе коронавирусом в Бурунди заразились более 40 человек. К настоящему моменту в стране выявили 884 случая заражения коронавирусом.

Однако эксперты уверены, что реальное число зараженных вирусом в стране значительно превышает официальные данные из-за низкого уровня тестирования.