Сеул, , 08:57 — REGNUM Жителям Южной Кореи сделают прививки от COVID-19 совершенно бесплатно. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на обращение президента страны Мун Чжэ Ина.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

Глава государства подчеркнул, что вакцинация начнётся в февраля и будет поэтапной, а также выразил надежду на то, что общество в ближайшее время сможет вернуться к повседневной жизни без масок.

Коснувшись темы внешней политики, президент пообещал предпринять усилия для укрепления военного альянса Сеула и Вашингтона, активизации межкорейского диалога и оживления диалога между КНДР и США, заключения соглашений о свободной торговле с Филиппинами, Камбоджей и Узбекистаном.

Мун Чжэ Ин добавил, что 2021 год станет годом выхода их кризиса, вызванного коронавирусом, а также годом сокращения социального неравенства.