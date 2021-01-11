Вашингтон, , 08:49 — REGNUM Демократы Палаты представителей намерены обратиться к вице-президенту США Майку Пенсу с просьбой на основании 25-й поправки к конституции США начать немедленное отстранение президента страны Дональда Трампа от власти. Об этом 11 января сообщает Reuters.

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Единогласно одобрить соответствующую резолюцию конгрессменам будет предложено уже сегодня, 11 января. Как заявила спикер Палаты представителей от Демократической партии Нэнси Пелоси, если республиканцам удастся заблокировать принятие этого документа, то уже на следующий день резолюция будет поставлена на рассмотрение и последующее голосование в Палате представителей.

После получения обращения у Пенса будут в распоряжение сутки на принятие решение, если же он оставит послание без ответа, то конгрессмены начнут работу над законом об импичменте.

Добавим, что в резолюции, подготовленной представителем Демократической партии Джейми Раскином, Трампа обвиняют подстрекательстве к захвату Капитолия.

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Напомним, согласно 25-ой поправке к основному закону США, глава Белого дома не может брать на себя полномочия из-за недееспособности. В этом случае пост главы государства занимает вице-президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил, что 25-я поправка к конституции, позволяющая вице-президенту отстранить действующего главу Белого дома Дональда Трампа, будет использована в случае, если он станет «более нестабильным».