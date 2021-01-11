Вашингтон, , 08:56 — REGNUM Агентство США по международному развитию (USAID) планирует укрепить связи с жителями Украины, а также ДНР и ЛНР. Об этом 11 января сообщило агентство RT.

Программа получила название «Наводя мосты». Она нацелена на «укрепление доверия и связей между украинцами как на подконтрольных, так и на неподконтрольных правительству территориях на востоке Украины», — сказано в документе, с которым ознакомились журналисты.

В рамках программы планируется улучшить управление критически важными ресурсами, а также решить ряд проблем в сфере предоставления коммунальных и государственных слуг на Украине.

По замыслу авторов документа, это позволит поддержать Киев на пути к демократии, а также покажет Донецку и Луганску перспективы «европейского будущего».

В описании программы сказано, что США стремятся смягчить последствия «российской агрессии» на Украине. Авторы документа традиционно обвинили Россию в распространении на Украине «пропаганды розни».

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году после государственного переворота. Население Донбасса не признало новый незаконный режим, в регионе начались массовые акции с требованием провести федерализацию страны. В ответ Киев, вопреки конституции, применил армию для подавления протестов, спровоцировав вооружённый конфликт.

Отметим, Россия не является стороной противостояния, а лишь помогает прекратить гражданскую войну на Украине.

Как сообщали в посольстве США на Украине, с 2014 года США потратили на поддержку Украины более $4,1 млрд.

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