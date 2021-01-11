Нур-Султан, , 08:46 — REGNUM Наблюдатели от Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не выявили нарушений на парламентских выборах в Казахстане. Об этом 11 января заявил глава миссии депутат Госдумы Умахан Умаханов на брифинге.

По его словам, выборы депутатов в парламент организованны на высоком уровне. Умаханов отметил новшества, призванные обеспечить безопасность избирателей в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января в Казахстане прошли выборы в парламент. По данным экзит-поллов, правящая партия «Нур Отан» («Свет Отечества») набрала около 72% голосов избирателей.

Семипроцентный барьер преодолели еще две партии: «Народная партия Казахстана» и демократическая партия «Ак жол» («Светлый путь»).

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