Вашингтон, , 08:45 — REGNUM Экс-президент США Барак Обама рисковал жизнями жителей Соединенных Штатов тем, что соблюдал обязательства по российско-американскому Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такое мнение 11 января высказал госсекретарь США Майкл Помпео на своей странице в соцсети Twitter.

Как отметил американский госсекретарь, в ДРСМД было две стороны.

«Президент Обама рисковал жизнями американцев, ограничивая наши вооруженные силы, в то время как Россия обманывала и наращивала свои системы. Когда только одна сторона двухстороннего договора соблюдает его, это называется глупостью», — написал в своем сообщении Помпео.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 января США призвали Китай присоединиться к разработке соглашения по вооружению.