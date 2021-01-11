Новосибирск, , 08:39 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников потребовал от глав муниципальных образований обеспечить безопасность граждан во время традиционных крещенских купаний. Вопрос будет проработан к заседанию оперативного штаба, которое пройдёт 12 января, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию – все новости»

«Никакого запрета на проведение крещенских купаний нет — есть общий запрет на проведение массовых мероприятий в рамках борьбы с пандемией COVID-19. При соблюдении необходимых санитарно-эпидемических норм купания никто не запрещал», — отметил Травников.

По словам губернатор, главы муниципалитетов должны определиться — или некоторые традиционные места купания закрываются (тогда необходимо обеспечить недопущение граждан к этим местам и несанкционированного купания), или подготовить места для купания в день Крещения Господня.