Бишкек, , 08:38 — REGNUM В Киргизии общественно-политическая ситуация после прошедших 10 января выборов президента стабильная, заявил замглавы МВД республики Октябрь Урмамбетов.

«В настоящее время общественно-политическая ситуация стабильна и находится под контролем», — сказал Урмамбетов на брифинге в Бишкеке.

Он уточнил, что грубых нарушений общественного порядка зарегистрировано не было.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, на выборах президента Киргизии за кандидата Садыра Жапарова проголосовали более 1,117 млн человек (79,2% избирателей).

В один день с досрочными президентскими выборами в стране прошёл референдум, на котором определялась форма правления. По предварительным данным, 80% проголосовавших граждан выбрали президентскую форму правления.

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