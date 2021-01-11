Бишкек, , 08:29 — REGNUM На выборах президента Киргизии наблюдатели от стран СНГ отметили немногочисленные нарушения, которые не могли оказать влияние на конечный результат голосования. Об этом 11 января на брифинге заявил глава миссии наблюдателей СНГ Василий Волков.

По его словам, наблюдатели посетили 627 избирательных участков, отметив организованность и прозрачность процесса голосования.

Он уточнил, что избирательные органы обеспечили в ходе выборов президента и на референдуме по определению формы правления в республике «условия для реализации права граждан на свободное волеизъявление».

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, за кандидата Садыра Жапарова проголосовали более 1,117 миллиона человек, или 79,2% избирателей.

В один день с досрочными президентскими выборами в стране прошёл референдум, на котором определялась форма правления. По предварительным данным, 80% проголосовавших граждан выбрали президентскую форму правления.

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