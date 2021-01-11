Нур-Султан, , 08:28 — REGNUM Три казахстанские партии преодолели семипроцентный барьер на выборах в парламент Казахстана. Об этом 11 января заявила директор исследовательского института «Общественное мнение» Айнур Мажитова на пресс-конференции.

По результатам экзитполов, правящая партия «Нур Отан» («Свет Отечества») набрала 71,97% голосов избирателей, «Ак жол» («Светлый путь») — 10,18%, «Народная партия Казахстана» — 9,03%, партия «Ауыл» («Село») — 5,75%, партия «Адал» (Честность») — 3,07%.

Мажитова добавила, что опрос проводился на 600 избирательных участках. В нём приняли участие 24 тыс. избирателей. Погрешность опроса составляет около 2%.

Ранее в Центральной избирательной комиссии Казахстана сообщили, что явка на выборах составила 63,3%. Первый президент республики Нурсултан Назарбаев поздравил членов партии «Нур Отан» с победой.