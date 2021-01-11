Прага, 11 января 2021, 08:24 — REGNUM Захват здания американского Капитолия похож на события во время госпереворота в Киеве. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан 10 января в интервью изданию Blesk.
Земан возложил ответственность за происходящее в США на президента страны Дональда Трампа, который не признал своё поражение на выборах.
Политик отметил, что уход Трампа стал самым «позорным» уходом президента за всю историю США.
Напомним, ранее Милош Земан неоднократно осуждал майдан, указывал на связь его участников с бандеровцами и призывал правительство Чехии официально осудить героизацию бандеровских нацистов на Украине.
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