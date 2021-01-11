Прага, , 08:24 — REGNUM Захват здания американского Капитолия похож на события во время госпереворота в Киеве. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан 10 января в интервью изданию Blesk.

«В целом я не люблю насильственные революции, поэтому, например, мне тоже не нравится майдан и нечто подобное, что, как вы знаете, произошло в Киеве. И теперь у американцев это прямо дома», — рассказал он.

Земан возложил ответственность за происходящее в США на президента страны Дональда Трампа, который не признал своё поражение на выборах.

«Он бросил тысячи людей в бой перед Капитолием и внутри. Это косвенно привело к гибели пяти человек, большинство из которых были его последователями», — считает президент Чехии.

Политик отметил, что уход Трампа стал самым «позорным» уходом президента за всю историю США.

Напомним, ранее Милош Земан неоднократно осуждал майдан, указывал на связь его участников с бандеровцами и призывал правительство Чехии официально осудить героизацию бандеровских нацистов на Украине.

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