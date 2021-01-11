Якутск, , 07:59 — REGNUM Собирающаяся в досрочную отставку мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила, чем займётся после ухода с руководящего поста.

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Заручившись поддержкой главы Якутии Айсена Николаева и согласием стать и. о. мэром столицы республики Евгением Григорьевым, Сардана Авксентьева поблагодарила их и всех жителей Якутии за понимание.

«Это было моё предложение и очень важно, что оно одобрено главой республики. Городу не решить свои крупные проблемы без помощи руководства республики. Спасибо Евгению Григорьеву за готовность взвалить на себя эту ношу и принятое решение баллотироваться на должность главы города. Теперь команда города сможет без остановки продолжить всё начатое нами и в приоритете по-прежнему будут интересы людей, их мнение», — написала в соцсетях Авксентьева.

Она добавила, что хоть и покидает руководящую должность, но ей небезразлично, кто возглавит родной город.

«Я согласилась с предложением Евгения Григорьева стать его советником, но смогу только на общественных началах. Останусь в рядах городской команды. Прямые выбора мэра пройдут весной. Я тут, рядом», — сказала «чудо-мэр» своим подписчикам.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев прокомментировал в соцсетях добровольный уход с поста мэра Якутска Сарданы Авксентьевой.