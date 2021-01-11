Вашингтон, , 07:13 — REGNUM Обвинение в подстрекательстве к мятежу выдвинула действующему президенту США Дональду Трампу спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 11 января в интервью телекомпании CBS.

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Пелоси отметила, что Трамп виновен в подстрекательстве своих сторонников к мятежу и должен заплатить за это. По словам спикера, в Конгрессе группа сенаторов решительно поддерживает мнение по поводу импичмента Трампу.

Пелоси уточнила, что лично ей нравится идея с 25-й поправкой к конституции США, позволяющей отстранить Трампа на основании его недееспособности. Спикер рассказала, что она совместно с лидером демократов в Сенате Чаком Шумером предполагала обсудить данный вопрос с вице-президентом США Майклом Пенсом, но он не подошёл к телефону. «Мы все еще ждем, когда он перезвонит», — добавила Пелоси.

Согласно 25-й поправке к основному закону США, в случае, если президент США покидает свой пост по причине недееспособности, его полномочия переходят к вице-президенту. Возможность задействовать эту поправку активно обсуждается и демократами, и рядом политиков из окружения Трампа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Пелоси назвала президента США Трампа «помешанным, неуравновешенным» и «служанкой Путина».

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