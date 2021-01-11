Лондон, , 06:59 — REGNUM Принц Уэльский Чарльз намерен призвать участников саммита One Planet в течение города инвестировать в экологи $10 млрд, сообщает газета The Daily Telegraph.

По ее данным, наследник британского престола намерен призвать компании выделять деньги на восстановление лесов, ландшафта и на проекты по компенсации вредных выбросов в атмосферу. Отмечается, что призыв Чарльза является одной из инициатив в рамках проекта Terra Carta. Этот проект предлагает план по достижению более экологичного будущего за десять лет.

Сам саммит One Planet стартует 11 января в онлайн-формате. В ходе мероприятия запланировано выступление более 20 политических лидеров и представителей международных организаций. Мероприятие посвящено вопросам экологии и охраны окружающей среды.