Бишкек, , 06:31 — REGNUM Лидером на досрочных президентских выборах в Киргизии после подсчёта 98% голосов стал Садыр Жапаров. Об этом свидетельствуют предварительные данные Центризбиркома страны.

По состоянию на 08:00 (05:00 мск) с помощью встроенной в урны для голосования аппаратуры были подсчитаны голоса с 2425 участков из 2476. По итогам подсчётов установлено, что за Жапарова проголосовали более 1,117 миллиона человек, или 79,2% избирателей.

По данным ручного подсчёта голосов лидером в президентской гонке также стал Жапаров. Голоса подсчитаны на 71% участков, у Жапарова более 80% голосов. Согласно законодательству Киргизии, ручной подсчёт является обязательным для вынесения окончательных итогов голосования.

В один день с досрочными президентскими выборами в стране прошёл референдум, на котором определялась форма правления. ПО предварительным данным, 80% проголосовавших граждан выбрали президентскую форму правления.

Ранее ИА REGNUM сообщало предварительные результаты голосования на досрочных президентских выборах в Киргизии.

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