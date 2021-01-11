Вашингтон, , 06:13 — REGNUM Предположение, что действующий президент США Дональд Трамп может помиловать самого себя, сделала спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 11 января в интервью CBS.

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Пелоси пояснила, что Трамп может помиловать себя за федеральные преступления, но не может помиловать по законодательству штатов. Именно поэтому, по словам спикера палаты представителей, расследование против американского лидера идёт в штате Нью-Йорк.

Напомним, 6 января сторонники Трампа предприняли попытку захватить здание Конгресса США в Вашингтоне, в то время как там шло заседание, на котором должны были быть утверждены результаты президентских выборов. В результате возникших беспорядков погибли пять человек. Представители Демократической партии в Конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей за призывы к насилию и беспорядкам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Пелоси назвала Трампа «служанкой Путина» и сделала предположение, что у России есть компромат на американского лидера.