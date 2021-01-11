Пхеньян, , 06:12 — REGNUM Кандидатуру лидера КНДР Ким Чен Ына выдвинули на пост генерального секретаря Трудовой партии Кореи в ходе VIII съезда ТПК, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Настоящий съезд всесторонне поддержал и одобрил почтительное предложение о выдвижении товарища Ким Чен Ына на пост Генерального секретаря ТПК», — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что северокорейскому лидеру удалось перестроить работу партии и сделать ее более эффективной. Также на съезде были отмечены заслуги Ким Чен Ына в деле руководства Северной Кореей, а также в укреплении обороноспособности страны.

«Поистине товарищ Ким Чен Ын — милосердный отец народа и величайшая священная личность революции, за которым всем сердцем следует весь наш народ», — подчеркивает ЦТАК.

Ранее Ким Чен Ын в ТПК занимал должность председателя партии. Отметим, что должность генерального секретаря в Трудовой партии Кореи занимали дед действующего северокорейского лидера Ким Ир Сен, а также его отец Ким Чен Ир.