Вашингтон, , 05:39 — REGNUM Предположение, что у России есть на действующего президента США Дональда Трампа некий компромат, сделала спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Об этом 11 января заявила сама политик в интервью CBS.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бунт сторонников Трампа в Вашингтоне и его последствия — все новости»

Пелоси сделала предположение, что у Москвы есть на Трампа некий компрометирующий президента США материал, личный, политический или финансовый. Только так, по мнению Пелоси, можно объяснить, почему Трамп настолько является «служанкой Путина» (hand maiden).

Кроме того, Пелоси выразила сожаление, что во главе института исполнительной власти в США находится «помешанный, неуравновешенный, опасный президент США».

«Пройдет еще какое-то количество дней, прежде чем мы сможем защититься от него. Но он совершил нечто настолько серьёзное, что требуется уголовное преследование против него», — отметила Пелоси.

Напомним, демократы неоднократно обвиняли Трампа в сговоре с Россией и с президентом РФ Владимиром Путиным, в том числе и в том, что Кремль помог американскому лидеру выиграть президентские выборы в 2016 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Пелоси: импичмент не позволит Трампу вновь баллотироваться в президенты