Каракас, , 04:31 — REGNUM В желании уничтожить Венесуэлу и убить его лично обвинил действующего президента США Дональда Трампа президент Венесуэлы Николас Мадуро. Такое заявление глава Венесуэлы сделал в ходе своего выступления в Каракасе, которое транслировалось по центральному телевидению страны.

Мадуро назвал американского лидера олицетворением «максимальной ненависти, насилия и агрессии в мировой политике», пояснив, что уничтожение Венесуэлы было главной целью Трампа за все четыре года его пребывания у власти.

Президент Венесуэлы уточнил, что Трамп хотел уничтожить и страну и его лично. По словам Мадуро, глава США несколько раз отдавал приказ убить его.

Напомним, обострение ситуации в Венесуэле произошло в январе 2019 года, когда оппозиционный лидер Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента, игнорируя заключение Верховного суда, аннулировавшего назначение Гуайдо на пост спикера парламента. Гуайдо поддержали США, Организация американских государств и большая часть стран Евросоюза.

Президент Венесуэлы Мадуро назвал произошедшее попыткой госпереворота и разорвал дипломатические отношения с США. Его поддержали Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Венесуэлы Мадуро заявил о получении оппозицией от США 1,17 млрд долларов.

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