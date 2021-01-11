Вашингтон, , 04:02 — REGNUM Не менее 25 уголовных дел было заведено в связи со случаями внутреннего терроризма во время попытки захвата Капитолия сторонниками действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сказано в распространённом 11 января заявлении конгрессмена Джейсона Кроу, демократа от штата Колорадо.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бунт сторонников Трампа в Вашингтоне и его последствия — все новости»

В связи с беспорядками в Вашингтоне Кроу обсудил вопросы безопасности с министром сухопутных войск США Райаном Маккарти. Как отметил Кроу, согласно информации, полученной им от Маккарти, в связи с нападением на здание Конгресса было заведено не менее 25 уголовных дел по внутреннему терроризму. Были обнаружены взрывные устройства, огнестрельное оружие, ёмкости с зажигательной смесью. Это свидетельствует о том, что удалось предотвратить по-настоящему серьёзное бедствие.

Также Маккарти уточнил, что военное ведомство осведомлено о возможных угрозах, исходящих от «потенциальных террористов» перед церемонией инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена. Министр заявил о готовности в ближайшее время выступить перед американскими законодателями и предоставить им полную информацию о произошедшем.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США усилят охрану конгрессменов во время инаугурации Байдена.

Читайте ранее в этом сюжете: В США усилят охрану конгрессменов на инаугурации Байдена