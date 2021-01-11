Вашингтон, , 03:02 — REGNUM Соединенные Штаты решили включить хуситских повстанцев в Йемене, в частности движение «Ансар Аллах», в список террористических организаций, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, такое решение США может осложнить усилия по мирному урегулированию в Йемене. Также из-за этого могут быть сорваны мирные переговоры под эгидой ООН. Отметим, что включение организации в список террористов повлечет за собой блокировку всех активов в США, а также запретит американским юридическим и физическим лицам вести бизнес с его фигурантами.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года стало известно о планах Белого дома объявить движение «Ансар Аллах» террористической организацией. Эти намерения США вызвали критику со стороны Германии, Швеции и ООН. При этом источники указывали, что внутри американских властей нет единого мнения по этому вопросу.

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