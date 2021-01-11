Вашингтон, , 02:04 — REGNUM Распоряжение приспустить государственные флаги на всех правительственных зданиях в США и за рубежом в память о погибших сотрудниках полиции Капитолия отдал действующий президент США Дональд Трамп. Об этом 10 января сказано в заявлении пресс-службы Белого дома.

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Отмечается, что приказ приспустить флаги Соединённых Штатов был отдан американским лидером «в знак уважения к службе и самопожертвованию сотрудников полиции Капитолия США Брайана Сикника и Говарда Либенгуда, а также всех сотрудников полиции Капитолия и правоохранительных органов всей великой страны»

Распоряжение касается всех правительственных зданий и территорий, включая посольства за рубежом, военные базы и морские суда. Государственные флаги останутся приспущенными до заката 13 января 2021 года.

Напомним, один из сотрудников полиции Капитолия пострадал во время попытки штурма здания сторонниками Трампа, позднее он скончался от полученных травм. О смерти второго полицейского, Говарда Либенгуда, пресс-служба полиции Капитолия сообщила 10 января, не называя при этом причину гибели сотрудника.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате попытки захвата Капитолия сторонниками Трампа погибли пять человек.

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