Сургут, Югра, , 05:04 — REGNUM В Югре определён состав конкурсной комиссии по выборам главы Сургута. В неё войдут четверо представителя от города, и четверо — от правительства ХМАО, сообщает «СИА-Пресс».

От правительства Югры в комиссию вошли первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов, директор департамента внутренней политики Александр Скурихин, исполняющая обязанности директора департамента государственной гражданской службы и кадровой политики Лариса Самохвалова и заместитель председателя региональной думы Александр Сальников.

Городские представители в комиссии — два депутата думы Сургута Игорь Бруслиновский и Виктор Пономарёв, председатель Совета женщин «Сургутнефтегаза» Галина Галямова и главный врач Сургутского клинического перинатального центра Лариса Белоцерковцева.

Отмечается, что на пост главы Сургута претендует уже более 50 человек. Напомним, кресло градоначальника стало вакантным в связи с переходом прежнего мэра Вадима Шувалова на работу в правительстве ХМАО. Приём заявлений от претендентов на пост главы экономической столицы Югры продлится до 12 января 2021 года. Конкурс по отбору кандидатур пройдёт 18 января в думе Сургута.