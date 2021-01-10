Тунис, , 23:48 — REGNUM Власти Туниса попросили Международный валютный фонд (МВФ) профинансировать кампанию по вакцинации населения от COVID-19. Об этом 10 января сообщает портал Tunisie.

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По словам руководителя Института Пастера в Тунисе Хашеми Лузира, кампания по вакцинации в стране будет стоить очень дорого, поскольку она включает в себя не только покупку вакцины, но и оплату работы медицинского персонала и покупку оборудования.

Он уточнил, что на начальном этапе планируется вакцинировать 20% населения, после чего еще 30% граждан получат вакцину. Это позволит, по мнению властей, остановить распространение коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, с марта 2020 года в Тунисе было зарегистрировано более 150 тыс. случаев заболевания COVID-19, но большинство новых случаев заражения приходится на последние месяцы. В министерстве здравоохранения заявили, что новый штамм коронавируса не был зарегистрирован в Тунисе. К апрелю в страну ожидают поступления вакцины, добавили в минздраве.

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