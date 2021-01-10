Вашингтон, , 23:26 — REGNUM Импичмент президента Соединённых Штатов Дональда Трампа не позволит ему вновь баллотироваться на пост главы государства, заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в эфире телеканала CBS.

По её словам, многие поддерживают импичмент Трампа именно по этой причине.

Она добавила, что ей больше нравится вариант отстранения Трампа по недееспособности в соответствии с 25-й поправкой к конституции США.

«К сожалению, человек, который руководит исполнительной ветвью власти, является безумным, потерявшим рассудок, опасным президентом», — отметила Пелоси.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил, что 25-я поправка к конституции, позволяющая вице-президенту отстранить Трампа, будет использована в случае, если он станет «более нестабильным». По данным американских СМИ, на этой неделе стало ясно, что такой вариант нельзя исключать как возможный вариант развития событий.

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