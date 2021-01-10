Москва, , 23:05 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что цена на российский природный газ могла бы быть «более справедливой», вызвало реакцию в интернете. Пользователи выразили своё мнение 10 января в социальной сети Facebook.

«Старые песни о главном. Народ в России тоже хочет по дешевле, и газ, и свет, и бензин», — написал Александр А.

Некоторые пользователи выразили уверенность в том, что Лукашенко имеет полное право покупать российский газ по более выгодной цене в интересах граждан Белоруссии.

«Его долг защищать интересы Белоруссии, в том числе и экономические. Правильно делает», — считает пользователь под псевдонимом «Дом советов».

Другие же указали на то, что у Российской Федерации есть и собственные интересы, которые тоже необходимо учитывать. Они считают, что цена на газ для Белоруссии должна быть обоснованной.

«Нет такого понятия «справедливая цена», есть экономически обоснованная цена. Он всё совсем даром хочет. Опять за старое взялся», — пишет Геннадий К.

Нашлись и те, кто предложил президенту Белоруссии просто присоединить свою страну к Российской Федерации и тогда цена на газ будет такой же, как и для всех других субъектов государства.

«Хочешь как в Смоленской области, тогда добро пожаловать в Россию, на правах субъекта Федерации», — поделился Роман Г.

Напомним, 10 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что цена на российский природный газ могла бы быть «более справедливой».