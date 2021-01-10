Москва, 10 января 2021, 22:42 — REGNUM Заявления кандидата в президента Киргизии Садыра Жапарова о том, что в случае победы он настроен на продолжение стратегических и союзнических отношений с Россией, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 10 января в социальной сети Facebook.
«По-любому будут развивать отношения с Россией. Выиграет выборы по-любому Жапаров», — написал Ансар Э.
Многие пользователи отметили, что абсолютно уверены в том, что данный кандидат будет поддерживать с Россией добрососедские отношения. Таким образом, считают они, политик намеревается заручиться поддержкой Москвы.
«Ему ничего не остаётся делать», — считает Владимир М.
Тем не менее, пользователи выражают поддержку, выбранному Жапаровым, будущему курсу страны. Они уверены, что Киргизия и Россия должны находиться в дружеских отношениях.
«Конечно, он с первого дня подчеркивал, что отношения между Россией и Киргизией нужно поддерживать, не предавать большого друга. Правильный курс, я думаю многим это по душе», — поделилась мнением Эльнура О.
Но нашлись и те, кто отнёсся с недоверием к данному заявлению. Они считают, что всё это лишь пыль в глаза, а, на самом деле, у Жапарова совершенно иные планы на развитие отношений с Российской Федерацией.
«Все политики СНГ стараются спекулировать на отношениях с Россией, а местный бомонд это глотает, как карась наживку», — пишет Ilya M.
Напомним, 10 января кандидат в президента Киргизии Садыр Жапаров заявил о том, что в случае победы он настроен на продолжение стратегических и союзнических отношений с Россией.