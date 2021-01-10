Бишкек, , 22:29 — REGNUM Лидирующий на президентских выборах в Киргизии Садыр Жапаров пообещал вывести республику из кризиса за два-три года.

«Надеюсь, нам удастся в течение двух-трех лет исправить ситуацию и выйти из кризиса», — сказал он на брифинге в Бишкеке.

Он добавил, что развитию Киргизии сильно мешает коррупция, которая «пустила крепко свои корни».

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным ЦИК, на завершившихся сегодня, 10 января, президентских выборах, кандидат Садыр Жапаров набрал 79,5% голосов.

Поддержку получил и инициированная им смена формы правления — за переход к президентской проголосовало более 81% граждан, пришедших на участки.

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