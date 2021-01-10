Москва, , 22:39 — REGNUM Заявление депутата Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы о том, что президент Украины Владимир Зеленский и его близкие якобы могли привиться российской вакциной от COVID-19, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 10 января в социальной сети Facebook.

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«Пора запомнить. Всех президентов в мире выбирает ВВП с помощью российских хакеров. Ну и заботится о них по-отечески», — считает Mihails F.

Некоторые пользователи отметили, что Зеленский сам заявлял, что уже переболел COVID-19, в связи с чем, они уверены, что никакой вакциной президент Украины не прививался.

«Он же вроде болел уже ковидом, нет? А раз болел, так у него же антитела выработались к вирусу. Поэтому и не нужна уже прививка», — поделилась мнением Марианна С.

Но ряд комментаторов всё-таки предположили, что для безопасности своих родных, Зеленский принял решение воспользоваться российской вакциной.

«Он же не лох, конечно, привился. А нерабам нельзя, начальство за океаном запретило российскую вакцину, нехай болеют и умирают», — пишет Людмила Н.

Другие оказались уверены в том, что если прививка и была, то точно не из стран Запада. По их мнению, иностранный аналог зарекомендовал себя с негативной стороны и является не предпочтительным в использовании.

«Но не пфайзером же. В вакцине пфайзер используют технологии, которым не более года. Они ещё себя проявят не с лучшей стороны. Через несколько лет даже неверующие Бога вспомнят», — считает Игорь К.

Напомним, 10 января депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его близкие могли привиться российской вакциной от COVID-19.