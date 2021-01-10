Нью-Йорк, США, , 22:16 — REGNUM Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш заявил, что угроза ядерного распространения и конфронтации в мире вновь вернулась.

«Геополитическая напряженность нарастает, — сказал Гутерреш, выступая в рамках мероприятия, приуроченного к 75-й годовщине первого заседания Генассамблеи ООН. — Угроза распространения ядерного оружия и конфронтация вернулась».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сентябре Гутерреш во время выступления на торжественном открытии юбилейной 75-й сессии Генассамблеи заявил, что 2021 год будет критически важным для жизни Организации Объединенных Наций.

Он уточнил, что ООН должна продолжать реагировать на непосредственное влияние коронавируса путём укрепления систем здравоохранения и оказания поддержки развитию и справедливому распределению лекарственных средств и вакцин.

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