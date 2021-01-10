Вашингтон, , 22:06 — REGNUM Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп 11 января выступит с заявлением по поводу блокировки своих аккаунтов в соцсетях, сообщает телеканал CBSNews со ссылкой на высокопоставленного источника в администрации.

Ожидается, что американский лидер подвергнет критике руководство компании за их решение. Также сообщается, что американский лидер 12 января намерен отправиться в город Аламо (Техас) в связи с завершением строительства очередного участка заграждения на границе.

Кроме того, Трамп планирует обсудить с руководством Пентагоном вопросы, касающиеся передачи власти.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января руководство социальной сети Twitter заморозило учетную запись президента США Дональда Трампа на постоянной основе в связи «с риском дальнейшего подстрекательства к насилию».

Ранее стало известно, что администрация Twitter намерена блокировать все аккаунты, с которых попытается написать Трамп.

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